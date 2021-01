Legendärer Blattmacher | Am Ledertisch

Legendärer Blattmacher. Aus einem kleinen Grazer Buben wurde ein Journalist, der nach einer frühen Karriere als Chefredakteur unter anderem bei „Kleiner Zeitung“ und „Kurier“ mit 39 die „Kronen Zeitung“ (wieder)gründete und sie zur größten und wichtigsten Zeitung machte: Hans Dichand wäre dieser Tage 100 Jahre alt geworden. Heute erinnern wir an den legendären Zeitungsmacher daher in einer ganz ihm gewidmeten Extraausgabe der „Krone-bunt“. Da zitiert Dr. Christoph Dichand, sein Nachfolger als Chefredakteur und Herausgeber, seinen Vater etwa mit diesem wichtigen Satz: „Es ist die Passion, dabei zu sein, eine Meinung zu haben und die so auszudrücken, dass sie gelesen wird!“ Das habe ihn angetrieben, schreibt Christoph Dichand, „aber niemals Macht, die man ihm gerne unterstellte“. Denn da bleibe er lieber zu Hause und streichle seinen Hund. In der „Krone-bunt“ kommen heute viele zu Wort. Bundespräsident Alexander Van der Bellen etwa schreibt: „Hans Dichand hat als Blattmacher ein Sensorium dafür gehabt, was den Menschen in Österreich unter den Nägeln brennt, was sie bewegt, was sie aufregt und was ihnen wichtig ist.“ Mathias Döpfner, Vorstandschef und Miteigentümer des Axel Springer Verlages, zieht im Interview mit Christoph Dichand Vergleiche zwischen den beiden legendären Zeitungsmachern Springer und Dichand, wenn er sagt: „Bei allen Unterschieden eint die beiden Persönlichkeiten eine aufrichtige Empathie und ein untrügliches Gespür für ihre Leserschaft. Sie waren beide im besten Sinne Männer des Volkes, die zu ihren Lesern kein zynisches, sondern ein authentisches Verhältnis hatten. Ich habe oft bei Hans Dichand im Büro gesessen, während er sich um Leserbrief-Seiten kümmerte. Leserbriefe waren für ihn der direkte Weg zum Fühlen und Wollen des Publikums. Sie waren für ihn wichtiger als Leitartikel.“