Steyrer zeigt im TV für Sportnahrungsmarke Muskeln

Seit 2018 selbstständig

Nach und nach kreierte er Produkte selbst, ein Eiweißpulver, einen Protein-Porridge, palmölfreie Haselnusscreme - alles in Bio-Qualität. Riegel, Schokolade und Co. lässt er mittlerweile in Österreich von Partnern herstellen. Rohrhofer selbst ist seit 2018 mit ROC Sports selbstständig und wagte nun den Sprung ins TV-Rampenlicht, ist am Dienstag in der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ zu sehen. „Ich suche einen Investor, der mir bei der Weiterentwicklung hilft“, sagt Rohrhofer.