Handball-WM: Frankreich stürmt Richtung K.o.-Runde

Rekord-Weltmeister Frankreich befindet sich weiter auf direktem Weg Richtung Viertelfinale der Handball-WM in Ägypten. Im ersten Hauptrundenspiel am Mittwoch gegen Algerien tat sich der Vorrunden-Bezwinger von Österreich zwar lange Zeit überraschend schwer, siegte aber letztlich mit 29:26 (16:14). Mit nun 6:0-Punkten hat Frankreich vor den nächsten beiden Hauptrunden-Partien gegen Island und Portugal beste Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde.