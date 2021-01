Ex-Präsident Trump hat das Weiße Haus verlassen

„Das war kein Abschied, das war eine Wahlkampfveranstaltung“

Trump vergaß auch nicht, alle seine Errungenschaften der vergangenen vier Jahre aufzuzählen - vorrangig lobte er die Impfung gegen das Coronavirus, die in nur neun Monaten entwickelt worden sei. Er werde immer für die Amerikaner kämpfen, sagte Trump. Zum Abschied wurde „I Did It My Way“ von Frank Sinatra gespielt. „Das war kein Abschied, das war eine Wahlkampfveranstaltung“, kritisierte ein CNN-Journalist, der auch als „sehr ungewöhnlich“ bezeichnete, dass Trump in seiner letzten Rede den Namen seines Nachfolgers Joe Biden nicht in den Mund nahm.