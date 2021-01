Bürgermeister von Bad Goisern: „Ich bin geimpft“

Eben erst hat Bundeskanzler Sebastian Kurz im „Krone“-Interview mahnende Worte an „Impf-Vordrängler“ gerichtet, die sich bei den laufenden Corona-Immunisierungen nicht an den von der Bundesregierung vorgegebenen Plan halten. Doch bereits am Mittwochmorgen verkündete ein weiterer Bürgermeister stolz via Facebook: „Ich bin bereits geimpft!“ Leopold Schilcher, der SPÖ-Ortschef von Bad Goisern in Oberösterreich, hatte eine Dosis in einem Altenheim erhalten, wie er selbst bekannt gab.