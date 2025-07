Was passiert, wenn ein Politiker Müll einsammelt?

Der Weg zur richtigen Entsorgung

Besonders ins Auge fielen Gegenhuber bei seinem Einsatz die Aufkleber auf den Mülltonnen, die Hinweise zur richtigen Trennung und Entsorgung geben. Anlass zu ernster Mahnung gab ein Großbrand in einer Tiroler Recyclinganlage Ende Juni 2025 – vermutlich ausgelöst durch einen falsch entsorgten Lithium-Ionen-Akku oder eine Batterie. „Die Linz AG ist zwar technisch sehr gut ausgerüstet, um Gefahren bei Bränden zu minimieren, dennoch appelliere ich an alle Linzer: Akkus und Batterien gehören nicht in den Restmüll! Sie sind nicht nur brandgefährlich, sondern enthalten auch wertvolle Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan“, so Gegenhuber. Die richtige Entsorgung über die Altstoffsammelzentren oder Rückgabestellen im Handel sei essenziell für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft.