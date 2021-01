In Kärntner Pflegeheim: Impfstoff für Angehörige

Im Burgenland wird genau nach Bedarf bestellt. Bleibt doch etwas übrig, wird medizinisches Personal aus der Umgebung geimpft. In Niederösterreich kann ein Heim maximal so viel bestellen wie die Gesamtanzahl von Personal und Bewohnern zusammen. Bleiben Dosen übrig, wird damit medizinisches Personal geimpft. In Tirol bleibt nichts, weil die Durchimpfungsrate bei Bewohnern und Personal so hoch sei, heißt es. Auch werde vorher abgeklärt, wie viel tatsächlich gebraucht werde.