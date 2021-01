Corona: Heimleiterin ließ eigenen Sohn (20) impfen

Die Verschärfung war notwendig, um möglichen Missbrauch zu unterbinden. Fall 1 in Wien: Im städtischen Pflegeheim Baumgarten sind überzählige Impfdosen an Personen ergangen, die nicht zu Risikogruppen gehören, bestätigt der Gesundheitsverbund. Darunter an den Sohn der Pflegedirektorin. Stunden später hieß es plötzlich: Der 20-Jährige soll doch eine Krebserkrankung hinter sich haben und daher vorgereiht worden sein. Der Gesundheitsverbund will den Fall prüfen.