Pro Monat ein Vollrausch bei unseren Jugendlichen

Herkömmliche Zigaretten und Alkoholkonsum sind rückläufig, wohingegen neue Produkte wie Nikotinbeutel oder E-Zigaretten stark im Vormarsch sind. „Rauchen gilt mittlerweile bei vielen als uncool – nicht so Snus“, sagt Gesundheitsreferentin und LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP). Zudem sei die Tatsache ernstzunehmen, dass jeder vierte Schüler in der Befragung von mindestens einer starken Berauschung in den letzten 30 Tagen gesprochen hat. Die Ursachen, warum sie das tun, haben sich geändert. Denn rund zehn Prozent der Schüler trinkt Alkohol aus psychischen Gründen: um Probleme zu vergessen oder sich aufzuheitern.