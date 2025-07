„Cats“ in Linz: Magische Show mit großen Momenten

Denn hier glüht das erste Augenpaar auf, die Augen werden immer mehr, Lichter, Sterne, Fauchen kommen dazu. Bald huschen auch funkelnde Augen aus dem Zuschauerraum auf die Bühne, sie treten ins Licht, zeigen sich in hautengen Kostümen mit Fellmuster. Ein fein gezeichnetes, aufwendiges Theater-Make-up zeichnet echte „kätzische“ Gesichtszüge, sodass in manchen Augenblicken die Illusion perfekt ist: Der Mensch verschwindet, die Katze lebt!

Der Ball unterm Jellicle-Mond

Der Schrottplatz ist der Treffpunkt für all die Charakterkatzen, die jetzt endlich wieder ihren unvergesslichen Ball feiern. Am Ende dieser magischen Nacht wird Clanchef Old Deuteronomy eine Katze auswählen, die nach ihrem Tod wiedergeboren wird. Welche wird es sein?