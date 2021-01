Unbefugte Empfänger kamen vorab auf die Impfliste!

In der Affäre um unbefugte Empfänger von Impfungen gegen Covid-19, in Eberschwang, darunter Bürgermeister Josef Bleckenwegner (SPÖ) und zwei Vizebürgernmeister von SPÖ und FPÖ, liegt jetzt das Ergebnis der Prüfung durch die Heimaufsicht des Landes vor, die von Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (ebenfalls SPÖ) veranlasst wurde. Es zeigt sich, dass nicht nur überzählige Impfdosen an Menschen verimpft wurden, denen sie nichtg zustanden. Sondern schon bei der Erstellung der Impfliste vorab hat man Leute einbezogen, die nicht unter die Prioritätenregelung fallen - darunter die drei Kommunalpolitiker.