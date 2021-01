Kroatien-Hilfe geht mit vollem Einsatz weiter

Die Not am größten ist in den Städten Sisak und Petrinja, aber auch in den umliegenden Dörfern. „Es herrschen teils furchtbare Zustände“, berichten Helfer. „90 Prozent der Häuser in Petrinja sind nach den heftigen Erdstößen und vielen Nachbeben unbewohnbar“, heißt es in den Gutachten der Statiker. Die wenigen Häuser, die nicht zerstört sind, können oft nicht beheizt werden. Der Kamin hat Risse oder der Schornstein ist zusammengebrochen. „Unser Haus droht einzustürzen. Wir mussten weg“, schildern Jozefina und Nejko Barać. Nach ersten harten Tagen und Nächten sind sie in einem bungalow-artigen Ersatzquartier untergebracht: „Wie es weitergeht, wissen wir nicht.“