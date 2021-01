Popper: Todeszahl in Altenheimen wird rasch sinken

Dass es durch die beginnenden Impfungen zu einer Ausbreitungsreduktion kommt, sei laut Simulationsforscher Niki Popper erst ab einer Durchimpfungsrate von weit über 50 Prozent zu erwarten. Doch 100-prozentig positiv werde sich aber die Impfstrategie mit dem Vorrang für Alten- und Pflegeheime auswirken. Denn in Folge sei schnell mit einem Sinken der Todesfälle und der Reduktion der Hospitalisierungen zu rechnen. In Israel - dem großen Impf-Vorreiter - müsste sich ein derartiger Effekt bald einstellen, deshalb „schauen da jetzt alle gebannt hin, was diese Werte betrifft“, so Popper.