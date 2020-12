Lockdown könnte Fallzahlen auf ein Drittel senken

Am Beginn des zweiten harten Lockdowns am 17. November gab es rund 7500 Neuinfektionen pro Tag, an dessen Ende waren es am 7. Dezember noch rund 2500. Für Bicher komme man nun ungefähr in derselben Ausgangssituation zum neuerlichen Lockdown, „dementsprechend kann man erwarten, dass er ungefähr gleich viel hilft“, sagte der Simulationsforscher aus dem Team von Niki Popper im Ö1-„Morgenjournal“.