Wirte öffneten symbolisch: „Lasst‘s uns arbeiten!“

Appell an Regierung: „Lasst‘s uns endlich arbeiten!“

120 Lokale allein in Wien hatten im Vorfeld angekündigt, bei der Aktion mitzumachen, wie das Café Hummel. Am Montag um 11 Uhr öffneten einige ihre Lokalitäten und posteten Videos davon auf Facebook - auch in Salzburg oder der Steiermark. Unter anderem wurde musikalisch zum Zusammenhalt aufgerufen und an die Regierung appelliert. Man wolle kein Bittsteller sein: „Lasst‘s uns endlich arbeiten!“, so der Tenor.