Linz AG stimmt Ausbau der Öffi-Überwachung zu

Ob bei Gewaltdelikten, Taschendiebstählen oder Drogenhandel: Eine Videoüberwachung wirkt präventiv, weil sich Täter nicht unbeobachtet fühlen und sie außerdem ein wichtiges Hilfsmittel bei der Aufklärung von Straftaten ist. Und so bewähren sich auch die Kameras in den Linzer Öffis immer mehr, die Polizei fordert laufend Videomaterial bei offenen Fällen an.