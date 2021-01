Nordkorea präsentiert wieder neue Riesen-Rakete

Kim will Lockerung der Sanktionen erreichen

Nach Einschätzung von Experten könnte Kim mit seinen Provokationen versuchen, Biden dazu zu bewegen, die internationalen Sanktionen gegen das verarmte Land zu lockern, die wegen des Atom- und Raketenprogramms in Kraft sind. Die ökonomischen Probleme werden zusätzlich durch die Abschottungsmaßnahmen verschärft, die sich das Land in der Corona-Pandemie selbst auferlegt hat.