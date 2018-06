Trump und Kim: Hier findet ihr Gipfeltreffen statt

Der für Dienstag kommender Woche geplante Gipfel in Singapur zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un findet auf der Freizeitinsel Sentosa statt. Das historische Treffen wird in dem auf der Insel gelegenen Hotel „Capella“ abgehalten, wie Trumps Sprecherin Sarah Sanders am Dienstag in Washington mitteilte.