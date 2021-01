„Wir sind gut gerüstet“

„Die Mitarbeiter in den Spitälern haben in den letzten Monaten Unglaubliches geleistet. Es muss sichergestellt sein, dass diese Personen rasch eine Impfung erhalten, um unser gutes Gesundheitssystem weiterhin sicherzustellen“ so Schneemann. Gleichzeitig rief der Mandatar einmal mehr auf, an den noch bis einschließlich morgen stattfindenden Massentests teilzunehmen. Teststraßen gibt es unter anderem in den Bezirksvororten. Telefonische Anmeldung: unter 0800/220 330.