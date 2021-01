Zwillinge nacheinander am Coronavirus gestorben

Gianni Brugnano wurde am Weihnachtstag ins Krankenhaus von Asti eingeliefert und starb einige Tage später. Am 4. Jänner wurde sein Bruder Bruno in der Wohnung tot aufgefunden, in der er sich wegen einer Covid-19-Infektion in Quarantäne befand, berichtete die Mailänder Tageszeitung „Corriere della sera“ am Donnerstag. Bruno Brugnano hatte nur leichte Symptome gezeigt und war deswegen nicht ins Spital gebracht worden.