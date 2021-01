Lockdown-Dauer: Weiß Promi-Wirt Ho schon mehr?

Regierung diskutiert über Lockdown-Verlängerung

In der Regierung wird derzeit über eine mögliche Verlängerung des bis 24. Jänner geltenden Lockdowns beraten. Es werde natürlich ständig diskutiert, was die sich ändernden Rahmenbedingungen bedeuten, sagte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Mittwoch nach dem Ministerrat. Die Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen. Österreichs Schulen sollen dagegen ihren Corona-bedingten Lockdown am 25.1. beenden - und mit eingeschränkter Klassenbelegung öffnen.