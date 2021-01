Vize-Europameisterin Krssakova in Doha Fünfte

Magdalena Krssakova hat bei den World Judo Masters in Doha eine Top-Drei-Platzierung nur knapp verpasst. Die Vize-Europameisterin in der Klasse bis 63 kg musste sich am Dienstag im kleinen Finale der Slowenin Andreja Leski mit Ippon geschlagen geben und wurde damit geteilte Fünfte. Zuvor war Krssakova in ihrem Semifinale der Weltranglisten-Ersten und Europameisterin Clarisse Agbegnenou aus Frankreich ebenfalls mit Ippon unterlegen.