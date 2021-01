Corona-Mutation seit Mitte Dezember in der Schweiz

Die erstmals in Großbritannien gefundene neue Coronavirus-Variante zeichnet sich durch 17 Mutationen aus. Gemäß Schätzungen kann sich diese Mutante um bis zu 50 Prozent schneller verbreiten. Der Schweizer Bundesrat verhängte daher am 21. Dezember einen Einreisestopp aus Großbritannien - die Behörden suchten in weiterer Folge nach 10.000 Briten, die in den Tagen zuvor eingereist waren.