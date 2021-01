Fünf Fälle von Corona-Mutationen in Österreich

Seit dem Auftreten der ansteckenderen Corona-Mutation, die erstmals in Großbritannien nachgewiesen wurde, wuchs in Österreich die Sorge, dass diese sowie eine südafrikanische Virusvariante auch unser Land erreichen könnten. Das ist mittlerweile geschehen: Bei vier Personen, unter ihnen drei Kindern, wurde am Flughafen Wien eine Infektion mit der britischen Variante des Coronavirus festgestellt, eine Österreicherin infizierte sich mit der südafrikanischen Mutation. Hinweise auf eine größere Ausbreitung gebe es aber nicht, wurde bei einer Pressekonferenz am Montagnachmittag erklärt.