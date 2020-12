Virologin besorgt wegen Ausbreitung der Mutation

Die Genfer Virologin Isabella Eckerle ist über die Entwicklung des in Großbritannien mutierten Coronavirus besorgt. Die neue Variante des Virus sei nicht nur laut ersten Untersuchungen viel ansteckender, sie habe in England auch alle anderen Varianten zurückgedrängt. „Wir wissen allerdings noch nicht, inwiefern diese Entwicklung an der Eigenschaft des Virus liegt oder noch durch andere Faktoren, wie zum Beispiel geringe Maßnahmen in der Region, verstärkt worden ist“, sagte Eckerle.