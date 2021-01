Polizei stoppt Corona-Party

Immer wieder muss die Polizei ausrücken, um eigentlich verbotenen Zusammenkünften im Lokalen ein Ende zu setzen. Zuletzt etwa in Frauenhofen bei Tulln, wo sich aller Schutzmaßnahmen zum Trotz eine gesellige Runde in einem Imbissstüberl eingefunden hatte. Zeugen hatten das bunte Treiben im Vorbeifahren beobachtet und flugs die Polizei vorbeigeschickt. Gegenüber der Beamten gaben sich die Feiernden dann kleinlaut. Sie bekamen eine Reihe an Anzeigen serviert: keine Schutzmasken, kein Mindestabstand, Missachtung der Ausgangssperre – und als Nachschlag auch noch Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz.