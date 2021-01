Bischof Kapellari wird 85 und jubiliert mehrfach

Egon Kapellari wurde am 12. Jänner 1936 im obersteirischen Leoben geboren, studierte in Graz zunächst Rechtswissenschaften und dann in Graz und Salzburg Theologie. 1961 wurde er zum Priester geweiht und Hochschulseelsorger in Graz. Am 7. Dezember 1981 ernannte von Papst Johannes Paul II. Kapellari zum Bischof der Diözese Gurk-Klagenfurt, am 24. Jänner 1982 wurde er geweiht. Im März 2001 trat er die Nachfolge von Johann Weber als Diözesanbischof in der Steiermark an.