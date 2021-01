Skoda Kushaq heißt das nächste TschechSUV

Der Name geht auf die jahrtausendealte, gemäß der hinduistischen Mythologie vom Gott Brahma erschaffene indische Sprache Sanskrit zurück. In der noch heute genutzten „Sprache der Götter“ (sie wird als traditionelle Sprache der Religion, Kunst und Wissenschaften gepflegt und ist eine von 22 Amtssprachen) steht das Wort Kushak für König oder Herrscher. Das Skoda-Marketing findet das passend „zum selbstbewussten und kraftvollen Auftritt“ des Skoda Kushaq. Die Schreibweise mit K am Anfang und Q am Ende setzt die etablierte Nomenklatur der erfolgreichen SUV-Modelle von Skoda (Kodiaq, Karoq und Kamiq).