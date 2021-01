Unbekannte missbrauchen Parkplatz als Mülldeponie

„Inmitten eines Landschaftsschutzgebietes seinen Mist abzuladen, was geht in solchen Köpfen bloß vor?“, ärgert sich Naturschutzorgan und Umweltgemeinderat Bernhard Schütz aus Bruckneudorf über die Unbekannten, die ihren Mist einfach in der Landschaft abgeladen haben. Er wurde vom Bezirksleiter der Naturschutzorgane über den Vorfall informiert: „Ich bin in meiner Mittagspause hingefahren. Gemeinsam mit einem zufällig vorbeikommenden Trupp der Straßenmeisterei habe ich den Müll dann eingesammelt.“