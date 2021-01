Hacker stören Online-Unterricht in Rheinland-Pfalz

Geholfen hat es am Ende offenbar nichts: Durch die DDos-Attacke, bei der Server mit künstlich generierten Anfragen überhäuft und so letztlich durch Überlastung in die Knie gezwungen werden, seien die Systeme „massiv belastet“ worden. Von dem Angriff betroffen war demnach auch das Videokonferenzsystem BigBlueButton. Die Lehrkräfte konnten in diesem Fall jedoch auf die Browser-Version des Dienstes zurückgreifen.