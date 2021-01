Kein Wunder! Jetzt wird Kitz zur „Geister-Stadt“

„Bilder für die Ewigkeit“

Kitz-Boss Huber verliert aber nie seinen Optimismus, seinen Blick nach vorne. Auch in Corona-Zeiten nicht. „Die Bilder, die diesmal in Kitzbühel eingefangen werden, sind wahrscheinlich für die Ewigkeit. Denn so leer wird man Kitzbühel in der Rennwoche hoffentlich nie wieder erleben.“ Auch der Zustrom der Medienvertreter wird 2021 stark beschränkt. Normalerweise platzt das Medienzentrum mit 650 Journalisten aus allen Nähten, diesmal sind dort nur 110 erlaubt. Aber zumindest aufs Offenhalten der Skigebiete in der Region hofft Huber: „Denn im Gegensatz zu den ein, zwei Skigebieten, aus denen es diese absurden Bilder gibt, geht es bei uns richtig diszipliniert und gemütlich über die Bühne.“