Moderna-Impfstoff verhindert schwere Erkrankungen

Erfolgsrate laut Studie bei 94,1 Prozent

Eine am 30. Dezember im „New England Journal of Medicine“ publizierte Wirksamkeitsstudie (Phase III) des Moderna-Impfstoffes zeigte bereits eine Erfolgsrate von 94,1 Prozent. An der Studie nahmen 30.420 Probanden im Durchschnittsalter von 51,4 Jahren teil, von denen die Hälfte ein Placebo erhielt, die andere Hälfte die Vakzine mit 100 Mikrogramm mRNA-1273 pro Dosis. Es erfolgten zwei Teilimpfungen im Abstand von 28 Tagen.