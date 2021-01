Ortstafeln von St. Corona am Wechsel gestohlen

In St. Corona am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) sind rund um Silvester zwei Ortstafeln gestohlen worden. Bisher unbekannte Täter haben diese abmontiert und mitgenommen. Der Diebstahl wurde erst am Samstag bemerkt. Vermutet wird, dass Souvenirjäger das beliebte Fotomotiv „entführt“ haben könnten.