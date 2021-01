Verwirrung um Negativ-Wert bei Corona-Testzahlen

Die Daten, die in dem sogenannten Big Numbers Widget der Austria Presse Agentur (APA) dargestellt sind, umfassen aktive Fälle, Hospitalisierungen, positiv Getestete etc. sowie eben auch die Zahl der täglich durchgeführten Tests. Bereits am Samstag war letztgenannter Wert im 24-Stunden-Vergleich deutlich ins Negative gesprungen, was eigentlich nicht möglich sein dürfte. Das sorgte auch bei den Lesern für Verwirrung.