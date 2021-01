Hoffen auf schnelle Lösung

Positive Signale gibt zum neuen Jahr hinsichtlich der Rettung des sanierungsbedürftigen Hallenbades in Neusiedl am See. Sowohl das Land, der Bund als auch das Denkmalamt haben ihre Unterstützung für den Erhalt der beliebten Sporteinrichtung zugesagt. Jetzt wird an einem Finanzierungskonzept gearbeitet.