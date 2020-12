Trennung von Tuchel: PSG bricht nun das Schweigen

Tuchel hatte das Pariser Starensemble um Neymar im Sommer 2018 übernommen, sein Vertrag lief noch bis Saisonende. Größter internationaler Erfolg war der Einzug in das Endspiel der Champions League in der vergangenen Saison, PSG verlor in Lissabon aber mit 0:1 gegen den FC Bayern München. In Frankreich wurde der frühere Trainer von Mainz 05 und von Borussia Dortmund zweimal Meister und in der vergangenen Saison auch Cupsieger.