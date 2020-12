Autolenker nach Unfall von Lkw überrollt - tot

Einen Toten hat am Montagabend ein Unfall auf der Westautobahn (A1) bei Laakirchen (Oberösterreich) in Fahrtrichtung Salzburg gefordert. Zwei Pkw und ein Lkw waren darin verwickelt. Einer der Autolenker, ein 25-Jähriger aus Holzhausen, wurde unter dem Laster eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle.