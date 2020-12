Sri Lanka begrüßt erste Touristen seit 9 Monaten

Trotz zuletzt gestiegener Fallzahlen sind am Montag die ersten Touristen seit neun Monaten in Sri Lanka eingetroffen. Ein Regierungssprecher sprach von einem „Pilotprojekt“, mit dem die Corona-Maßnahmen für Urlauber getestet werden sollten. Die 185 Passagiere des Charterflugs aus der Ukraine mussten vor ihrem Abflug einen negativen Corona-Test vorweisen und sich bei der Ankunft am Flughafen Rajapaksa südlich der Hauptstadt Colombo erneut testen lassen.