Die Grünen enttäuschen ihre eigenen Kernwähler

BM Willi vertraut auf christlich-soziale Werte

Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi, der schon im Frühjahr betont hatte, dass in Innsbruck Platz für Kinder aus dem Flüchtlingslager ist, sagt auf die Frage, ob er enttäuscht von seiner eigenen Partei ist: „Ich bin nicht von den Grünen enttäuscht, sondern von der ÖVP. Die ÖVP sagt von sich selbst, sie sei eine christlich-soziale Partei. Dieser Eigendefinition entsprechend sollte sie handeln. Noch scheitert die Aufnahme von Flüchtlingen aus den griechischen Lagern an der Haltung der ÖVP. Aber es gibt Bewegung. Auf vielen Seiten, auch in der ÖVP. Darauf vertraue ich. “