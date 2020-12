Europa gibt Stoff: Tag 1 der großen Impfkampagne

Deutschland startet offiziell mit 101-Jähriger

In Berlin erhielt am Sonntagmorgen die 101 Jahre alte Seniorin Gertrud Haase eine Spritze mit dem Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer. Allerdings war man in unserem Nachbarland bereits am Samstag vorgeprescht und hatte in einem Seniorenheim im Harz geimpft. „Wozu noch warten?“, hatte der Leiter des Heims gemeint.