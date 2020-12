Mutierte Virus-Variante in Kanada entdeckt

Die in England aufgetretene Variante des Coronavirus ist erstmals auch in Kanada nachgewiesen worden. Sie wurde bei zwei Menschen in der Provinz Ontario festgestellt, wie die örtlichen Gesundheitsbehörden am Samstag (Ortszeit) berichteten. Das Ehepaar in Durham habe allerdings weder Kontakte mit infizierten Personen gehabt noch sei es auf Reisen gewesen. Das Paar befinde sich nunmehr in Quarantäne.