Corona-Mutation erreicht auch Spanien und Schweden

Mehrere Fälle auch in Italien nachgewiesen

Auch in Italien wurde die Mutation festgestellt. In Neapel wurde sie bei sechs Menschen nachgewiesen, die kürzlich aus dem Vereinigten Königreich eingereist waren. Keiner der Infizierten habe schwere Symptome, so die Gesundheitsbehörden. Auch bei drei Menschen in der norditalienischen Region Venetien wurde die Mutation festgestellt. Die Impfkampagne in Italien beginnt am Sonntag mit der Impfung von fünf Mitarbeitern des auf Infektionskrankheiten spezialisierten römischen Krankenhauses „Lazzaro Spallanzani“.