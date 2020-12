Unbekannte beschmierten Denkmal in Sittersdorf

Mehrere Sachbeschädigungen

Im Oktober war der kurz zuvor enthüllte Gedenkstein für den wegen seines NS-Engagements umstrittenen Abstimmungshelden Hans Steinacher in Miklauzhof mit grüner Farbe beschmiert worden. Seit den Feierlichkeiten anlässlich 100 Jahre Volksabstimmung am 10. Oktober war es in Kärnten zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Die „Stätte der Kärntner Einheit“ im Klagenfurter Landhaushof war in einer nächtlichen Aktion verunziert worden. Die Tat hatte ablehnende Reaktionen von hochrangigen Politikern in Österreich wie in Slowenien hervorgerufen.