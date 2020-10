Kärntner Denkmal beschmiert: Feuerwehr kam putzen

Van der Bellen: „Vandalenakt ist scharf zu verurteilen“

Bundespräsident Van der Bellen, der sich in seiner Rede beim Festakt „100 Jahre Kärntner Volksabstimmung“ am Samstag für das „erlittene Unrecht“ entschuldigt hatte, kritisierte am Sonntag die Beschmierung vehement. „Der heutige Vandalenakt in Klagenfurt ist scharf zu verurteilen“, erklärte er via Twitter: „Kärnten ist in den letzten Jahren einen Weg der Versöhnung gegangen. Die Kärntnerinnen und Kärntner haben gemeinsam viel erreicht. Diesen Weg des Gemeinsamen sollten sie unbeirrt weitergehen.“