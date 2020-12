Unfälle auf nasser Fahrbahn und im dichten Nebel

Zwei Kameraden der Feuerwehren Ottmanach und Timenitz, die sich nicht im Dienst befanden und an der Unfallstelle vorbei kamen, leisteten sofort Erste Hilfe und setzten auch die Rettungskette in Gang. Außer den Ersthelfern kümmerte sich niemand um den Verletzten; viele Autos fuhren einfach vorbei. Im Aufräumeinsatz stand die Feuerwehr St. Thomas am Zeiselberg.