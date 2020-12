Zweifacher-Champion Lewis bei Darts-WM schon out

Fixiert wurde, dass auch die restlichen Spiele wegen der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen werden. Dies teilte der Weltverband (PDC) am Dienstag nach einer Entscheidung der britischen Regierung mit. Das wichtigste Darts-Turnier der Welt hatte zu Beginn an einem Abend vor 1.000 Fans stattfinden dürfen, bevor London in die Corona-Kategorie drei eingestuft wurde. Seit dieser Woche befindet sich die britische Hauptstadt sogar in der noch strengeren Kategorie vier.