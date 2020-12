Lockdown-Verordnung vom Nationalrat abgesegnet

„Freitesten” braucht eigenen Beschluss

Die Verordnung gilt vorerst nur bis 4. Jänner, der Lockdown wird aber verlängert werden - und zwar bis 24. Jänner, wie die Regierung bereits in der Vorwoche angekündigt hatte. Allerdings plant Türkis-Grün ein freiwilliges „Freitesten“ ab Mitte Jänner: Wer an den (für 15., 16. und 17. Jänner vorgesehenen) Gratis-Coronatests teilnimmt und dann ein negatives Ergebnis vorlegen kann, darf den Lockdown bereits am 18. Jänner beenden - eine Woche früher als die Testverweigerer.