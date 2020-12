FFP2-Masken lassen den Saisonstart nun wackeln

Den Bergbahnen stößt die FFP2-Maskenpflicht des Bundes ab 27. Dezember sauer auf. „Es gibt in keinem öffentlichen Verkehrsmittel eine FFP2-Maskenpflicht, nicht einmal in U-Bahnen oder Taxis. In den gut belüfteten Gondeln mit kurzer Fahrzeit soll das allerdings schon gelten“, so Schmitten-Vorstand Erich Egger. Nachsatz: „Uns liegt eine Stellungnahme des renommierten Mediziner Hans-Peter Hutter vor, wonach für den Skibetrieb aus seiner Sicht ein Mund-Nasen-Schutz ausreichend ist.“