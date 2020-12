Ski und Schule „nicht gegeneinander ausspielen“

Beide Maßnahmen - Schulen im Distance Learning, Skilifte für Tagesausflügler geöffnet - hätten „ihre Logik“, so Faßmann. Auch Köstinger versteht die Aufregung, die sich am Freitag vor allem in den sozialen Medien eingestellt hatte, nicht: Es sei kein großer Unterschied dazu, dass in Wien jemand mit der U-Bahn etwa zum Lainzer Tiergarten fahre, um laufen zu gehen. Die Skilifte würden für die Einheimischen geöffnet, sportliche Betätigung sei wichtig, „sinnvoll und wird für Entspannung sorgen“.