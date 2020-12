Weiter Schlusslicht bei Breitband-Test

Das Internet-Ranking des staatlichen Telekom-Regulators RTR sorgt wieder für Debatten. Wie in den Jahren zuvor lag Oberösterreich im ersten Quartal 2020 an letzter Stelle. Die SP wirft den zuständigen VP-Politikern Versäumnisse vor. Diese weisen in der Beantwortung der schriftlichen Landtagsanfrage die Kritik zurück.